Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии призывают садоводов соблюдать правил пожарной безопасности

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии напоминают садоводам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
Садоводы должны своевременно очищать свои участки и прилегающие к ним территории от сухой травы и горючего мусора. Сжигать растительность и мусор запрещено. Деревянный дом сгорает дотла за 30 минут.
Также необходимо обеспечить свободный проезд пожарной техники к строениям на дачном массиве. Ни в коем случае нельзя доверять подключение дачи к электролинии сомнительным личностям.
Также садоводы должны проявлять осторожность при топке печи.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru