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Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии призывают садоводов соблюдать правил пожарной безопасности

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии призывают садоводов соблюдать правил пожарной безопасности

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии напоминают садоводам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

Садоводы должны своевременно очищать свои участки и прилегающие к ним территории от сухой травы и горючего мусора. Сжигать растительность и мусор запрещено. Деревянный дом сгорает дотла за 30 минут.

Также необходимо обеспечить свободный проезд пожарной техники к строениям на дачном массиве. Ни в коем случае нельзя доверять подключение дачи к электролинии сомнительным личностям.

Также садоводы должны проявлять осторожность при топке печи.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru