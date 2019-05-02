В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии состоялся очередной выпуск слушателей

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии состоялся выпуск слушателей, прошедших обучение по программе повышения квалификации сотрудников отделов специального назначения ФСИН.

24 сотрудника отделов специального назначения из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Коми, Мордовии, Чечни, Ставрополя, Архангельска, Астрахани, Белгорода, Вологды, Воронежа, Калуги, Курска, Липецка, Москвы и Московской области, Новгорода, Ростова, Самары, Саратова, Тулы, Ярославля и Санкт-Петербурга получили удостоверение о повышении квалификации.

Теоретическое обучение чередовалось с практическими занятиями на учебном полигоне.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su