Руководитель СУ СК РФ по Мордовии провел личный прием граждан в Краснослободске

Руководитель СУ СК РФ по Мордовии Анатолий Викторович Ситников провел выездной личный прием граждан в Краснослободске.

На прием обратились 8 граждан, проживающих в Саранске, Краснослободске и Краснослободском районе. В большинстве случаев жители Мордовии выражали несогласие по поводу решений, принятых стражами порядка на основе результатов доследственных проверок. Несколько граждан обратились по вопросам, которые не относятся к компетенции следственных органов СК России.

По результатам личного приема было принято 2 устных обращения, на которые будут даны письменные ответы в соответствии с действующим законодательством.

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Источник: mordovia.sledcom.ru