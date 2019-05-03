Житель Саранска погасил долг за ЖКУ в размере порядка 280 тысяч рублей

В Саранске наниматель муниципального жилья погасил долг за ЖКУ в размере порядка 280 тыс. рублей.

Недавно наниматель муниципального жилья в доме №38, расположенном по адресу – улица Никула Эркая, одним платежом оплатил задолженность за жилищно-коммунальные услуги в размере 279,7 тыс. рублей.

Указанная задолженность образовалась из-за того, что в квартире никто из нанимателей на протяжении достаточно длительного периода времени не проживал.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрация Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru