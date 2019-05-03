Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии ведут борьбу с нарушениями правил пожарной безопасности

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии проводят патрулирование в целях предупреждения и пресечения нарушений правил пожарной безопасности.

Сотрудники ОНД и ПР Зубово-Полянского, Торбеевского и Атюрьевского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС РФ по Мордовии совместно с представителями ММО МВД РФ «Торбеевский» с целью патрулирования прилегающей территории к лесному массиву недавно осуществили выезд в населенный пункт Виндрей Торбеевского района для предупреждения и пресечения нарушений правил пожарной безопасности.

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии напоминают, что в настоящее время на территории региона действует особый противопожарный режим, предусматривающий запрет на разведение костров, сжигание мусора и проведение пожароопасных работ.

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Источник: 13.mchs.gov.ru