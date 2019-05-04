Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии напоминают о действиях в случае возгорания автомобиля

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии напоминают об алгоритме действий, который нужно соблюдать в случае возгорания автомобиля.

Если произошло возгорание, изначально нужно остановить транспортное средство. Затем необходимо заблокировать колёса. После этого нужно выставить специальные сигналы на дорогу. Далее следует оказать первую необходимую помощь жертвам, если таковые имеются. Затем нужно вызвать экстренные службы и следить за тем, чтобы не было утечки топлива.

В большинстве случаев возгорание происходит в моторном отсеке по причине разрыва трубопровода, подающего топливо.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru