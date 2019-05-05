Футбольная команда «Мордовия» со счетом 1:0 обыграла ФК «Ротор» из Волгограда

Футбольная команда «Мордовия» со счетом 1:0 одержала победу над ФК «Ротор» из Волгограда.

Указанный матч прошел 4 мая в Саранске. Поддержать любимые команды пришли более 2,8 тыс. зрителей.

Первый и единственный в данном матче гол забил игрок мордовской команды Филипп Дворецков. Мяч в воротах «Ротора» оказался на 75-й минуте игры.

Полученные вследствие данной победы три очка помогут команде из Мордовии улучшить позиции в турнирной таблице.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ФК «Мордовия».

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Источник: fc-mordovia.ru