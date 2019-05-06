Вячеслав Моше Кантор: мы всегда благодарны Владимиру Путину за усилия в деле сохранения исторической памяти

В Российской Федерации будет создана специальная государственная программа по увековечиванию памяти как павших защитников Отечества в годы Второй мировой войны, так и жертв нацистского режима. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в начале апреля 2019 года, в ходе своей встречи с участниками всероссийской акции «Вахта памяти», в которой приняли участие члены поисковых отрядов, занимающиеся обнаружением и поиском останков, мест захоронений или любых упоминаний пропавших без вести и погибших в годы войны. Как пояснил глава государства, государственная программа, разработка которой начнётся уже в ближайшее время, будет направлена как на достойное увековечивание памяти героев войны и жертв нацистских преступлений, так и на поддержку и содействие поисковой деятельности. По мнению Владимира Путина, это содействие необходимо со стороны всех уровней власти, поскольку это направление деятельности имеет огромное и важное значение для сохранения истории и восстановления исторической справедливости.

«Основа движения вперед — это преемственность истории», - заявил глава государства. В этом с ним солидарен президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор, который считает дело сохранения исторической памяти одним из важнейших направлений своей масштабной общественной работы. При этом Вячеслав Моше Кантор не раз отмечал важность и значимость тех усилий, что прикладывают в этом направлении в России и лично президент Владимир Путин, которого в ЕЕК называют «неизменным сторонником» в деле борьбы с возрождением нацизма и сохранением памяти и страшных событиях Холокоста и Второй мировой войны.

Как не раз подчёркивал Вячеслав Моше Кантор, сохранение исторической памяти – это не только дань уважения ушедшим от нас героям войны и тем людям, что на собственном опыте пережили все ужасы нацистского режима и концентрационных лагерей. От сохранения исторической памяти зависит и будущее нашего общества, поскольку только помня об ошибках прошлого, человечество может избежать их повторения в будущем. По мнению Вячеслава Моше Кантора, проблема эта особенно актуальна сегодня, потому что непосредственные свидетели тех страшных лет уходят из жизни, и вместе с ними уходит опыт и живые воспоминания. Однако, убеждён Вячеслав Моше Кантор, это вовсе не является оправданием для утраты исторической памяти – напротив, это возлагает дополнительную ответственность на следующие поколения по сохранению и передаче памяти поколениям подрастающим.

Действительно, исследования общественного мнения фиксируют растущее число молодых людей, которые уже не знают или почти ничего не знают о событиях Холокоста и Второй мировой войны. По мнению Вячеслава Моше Кантора, эту тенденцию необходимо переломить, если человечество не хочет повторения катастрофы, однажды уже стоившей миру миллионов жизней.