В Саранске 54-летний автомобилист сбил 61-летнюю женщину на пешеходном переходе

В Саранске 61-летняя женщина попала под колёса автомобиля на пешеходном переходе.

Указанное происшествие произошло днём 6 мая недалеко от дома №43, расположенного по адресу – улица Осипенко. По предварительной информации, 61-летняя гражданка пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. В этот момент на женщину совершил наезд автомобиль марки «Нива», за рулем которого находился 54-летний мужчина.

Пострадавшая получила незначительные ушибы.

В отношении автомобилиста был составлен административный материал.

Ранее сообщалось, что в Рузаевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина.

Источник: гибдд.рф