В Саранске за один день сотрудники ГИБДД задержали двух пьяных автомобилистов

В Саранске за один день сотрудники Госавтоинспекции задержали двух пьяных автомобилистов.

Днём 6 мая сотрудники Госавтоинспекции остановили на улице Полежаева автомобиль марки «Рено», за рулем которого находился 45-летний мужчина, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Спустя несколько часов на улице Большевистской сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль марки ГАЗ под управлением 56-летнего мужчины, который также был пьян.

Стоит отметить, что оба автомобилиста ранее уже привлекались к ответственности по причине управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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Источник: гибдд.рф