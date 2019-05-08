Пьяная жительница Мордовии, севшая за руль, едва не лишила жизни своих малолетних пассажиров

В Мордовии благодаря бдительности неравнодушных граждан был остановлен автомобиль под управлением пьяной женщины, в салоне которого находились двое детей.

Недавно в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о том, что в направлении Ичалковского района едет автомобиль под управлением пьяной женщины, в салоне которого находятся двое детей. Для проверки информации в упомянутый район был направлен наряд дорожно-патрульной службы. Стражами порядка был замечен неоднократно выезжающий на встречную полосу автомобиль, который двигался в сторону села Лада. Когда машину развернуло поперек проезжей части, правоохранители смогли заблокировать её дальнейшее движение.

Выяснилось, что женщина, управлявшая автомобилем, действительно пребывает в состоянии алкогольного опьянения.

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Источник: 13.мвд.рф