В Мордовии был задержан мужчина, подозреваемый в краже газовых баллонов и запчастей

В Старошайговском районе сотрудники правоохранительных органов задержали 53-летнего мужчину, который подозревается в краже чужого имущества.

Недавно в полицию с заявление о краже обратилась 66-летняя жительница указанного района. Гражданка сообщила, что с территории, прилегающей к её дому, были похищены четыре газовых баллона и металлические запчасти от трактора.

В кратчайшие сроки по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 53-летний местный житель, который в 2017 году освободился из мест лишения свободы. Мужчина не стал отрицать свою вину. Подозреваемый украл металлические изделия, чтобы сдать их в пункт приема металлолома, но довести преступный замысел до конца ему не удалось.

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Источник: 13.мвд.рф