В Мордовии стражи порядка приняли участие в соревнованиях по биатлону

В Мордовии сотрудники органов внутренних дел приняли участие в соревнованиях по служебному биатлону.

В указанных соревнованиях приняли участие 29 команд из городских и территориальных подразделений республиканского МВД. Состязания проводились на дистанции 1500 метров по пересеченной местности с двумя огневыми рубежами. Стрельба производилась из пистолета Макарова.

Среди команд первой группы победа досталась представителям отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД РФ по городскому округу Саранск. Среди межмуниципальных отделов золотые медали достались команде ОМВД РФ по Зубово-Полянскому муниципальному району.

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Источник: 13.мвд.рф