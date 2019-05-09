Семь игроков и главный тренер ХК «Мордовия» претендуют на звание лучших в сезоне

Высшая хоккейная лига определила номинантов на индивидуальные призы «Лучший игрок первенства», «Символическая пятерка» и «Лучший тренер».

В списке претендентов на получение указанных призов попали семь игроков и главный тренер ХК «Мордовия».

Среди номинантов оказались три защитника и четыре нападающих клуба из Саранска, среди которых Александр Брыкин, Сергей Горячев, Иван Петраков, Евгений Колычев, Евгений Пьянов, Дмитрий Саразов и Евгений Филин.

Конкуренцию главному тренеру ХК «Мордовия» Юрию Воробьеву составят Григорий Пантелеев («Ростов»), Сергей Нуржанов («Чебоксары»), Денис Баев («Юниор») и Анатолий Лукошин («Кристалл»).

Имена победителей станут известны 31 мая в Сочи.

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Источник: info-rm.com