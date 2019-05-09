Глава Мордовии распорядился в кратчайшие сроки запустить движение транспорта по автодороге №5

Глава Мордовии Владимир Волков 8 мая в Саранске лично проверил, каким образом ведутся работы по ремонту аварийных мостов-путепроводов в районе автодороги №5.

Глава региона заявил, что те объемы работ, которые выполнены по состоянию на сегодняшний день, являются недостаточными, поскольку речь идет об одной из крупнейших транспортных артерий города.

Владимир Волков призвал активнее взаимодействовать все структуры, ответственные за сдачу объекта, а также распорядился как можно быстрее открыть проезд для общественного и легкового транспорта.

По информации «Известий Мордовии».

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