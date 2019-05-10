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13 мая на некоторых улицах Саранска будет запрещено движение транспортных средств

13 мая на некоторых улицах Саранска будет запрещено движение транспортных средств

13 мая на некоторых улицах Саранска будет ограничено движение транспортных средств.

В период с 20:00 12 мая до 07:00 13 мая будет запрещена парковка транспортных средств по следующим адресам: ул. Серова от ул. Советской до ул. Республиканской; ул. Красная от ул. Московской до ул. Серова. Также данное ограничение будет действовать на парковках, прилегающих к зданиям ГАУ РМ «Ледовый дворец» и ГАУ РМ «РЦСП «Старт».

В период с 07:00 до 13:00 по указанным адресам будет запрещено движение транспортных средств.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

Также читайте о том, что на некоторых улицах Саранска 8 июня будет ограничено движение транспортных средств.  


Источник: adm-saransk.ru