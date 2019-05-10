13 мая на некоторых улицах Саранска будет запрещено движение транспортных средств

13 мая на некоторых улицах Саранска будет ограничено движение транспортных средств.

В период с 20:00 12 мая до 07:00 13 мая будет запрещена парковка транспортных средств по следующим адресам: ул. Серова от ул. Советской до ул. Республиканской; ул. Красная от ул. Московской до ул. Серова. Также данное ограничение будет действовать на парковках, прилегающих к зданиям ГАУ РМ «Ледовый дворец» и ГАУ РМ «РЦСП «Старт».

В период с 07:00 до 13:00 по указанным адресам будет запрещено движение транспортных средств.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru