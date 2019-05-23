В Саранске мужчина пойдет под суд по обвинению в нанесении ранения сожительнице и убийстве её дочери

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 57-летнего местного жителя, который обвиняется в причинении телесных повреждений своей гражданской супруге и убийстве её дочери.

25 февраля нынешнего года 57-летний обвиняемый распивал алкогольные напитки в компании своей 58-летней сожительницы и её 38-летней дочери. В ходе попойки младшая участница застолья схватила в руки нож и потребовала, чтобы мужчина покинул квартиру и больше не возвращался. Обвиняемый отобрал у женщины нож, а затем исполосовал им её. Сожительница мужчины, пытавшаяся остановить его, получила ножевое ранение грудной клетки.

От полученных телесных повреждений 38-летняя женщина скончалась. Сожительница обвиняемого выжила.

Мужчина был задержан на месте преступления.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru