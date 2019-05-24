В Мордовии директора управляющей организации оштрафовали за незаконную покупку автомобиля

В Ардатовском районе директор управляющей организации был оштрафован за незаконную покупку автомобиля.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что в ноябре прошлого года управляющей и ресурсоснабжающей организацией МУП «ЖКХ «Ардатовское» для собственных нужд был приобретен легковой автомобиль, стоимость которого составляет более 440 тыс. рублей. Покупка транспортного средства была совершена без предварительного проведения аукциона в электронной форме.

Директор МУП «ЖКХ «Ардатовское» был привлечен к административной ответственности в виде штрафа, размер которого составил 50 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru