В Мордовии руководителя одной из местных организаций оштрафовали за несвоевременную выплату зарплаты

В Чамзинском районе руководитель одной из местных организаций был оштрафован за несвоевременную выплату заработной платы.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что работники ООО «Автоколонна № 1384» получили заработную плату за февраль-март только во второй половине апреля.

Директор ООО «Автоколонна № 1384» был привлечен к административной ответственности в виде штрафа, размер которого составил 10 тыс. рублей. Кроме того, одно должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

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Источник: prokrm.ru