Футбольная команда «Мордовия» со счетом 1:3 проиграла ФК «Нижний Новгород»

Футбольная команда «Мордовия» со счетом 1:3 уступила победу ФК «Нижний Новгород».

Указанный матч прошел 25 мая в Нижнем Новгороде. Команды поддерживали более 15 тыс. болельщиков.

Мячи в ворота команды из Мордовии отправили Павел Голышев, Максим Палиенко и Александр Салугин. Единственный в данном матче гол на счет «Мордовии» записал Игорь Киреев. В итоге игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «Нижнего Новгорода».

По информации, которая была опубликована пресс-службой футбольной команды «Мордовия».

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Источник: fc-mordovia.ru