Пётр Тултаев призвал отремонтировать дворы так, чтобы не было стыдно перед людьми

В Саранске проводятся работы по благоустройству дворовых территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

В Ленинском районе в нынешнем году будет благоустроено 12 дворовых территорий: МКД №105, №107 по улице Большевистской, МКД №7, №9 по улице Федосеенко, домов №20, №22А по улице Р. Люксембург, МКД №63 по улице Ботевградской, МКД №16, №29 по улице М. Расковой, МКД №97 по улице Гагарина, МКД №23 по улице Ст. Разина, МКД № 61 по улице Попова.

В Октябрьском районе в текущем году благоустроят 6 дворовых территорий: МКД №25 по улице Ярославской, МКД №18 и №19 по улице Кооперативной, в р. п. Николаевка, МКД №3 по улице Октябрьской, в р. п. Ялга, домов №3/1, №5/2 по улице Косарева.

В Пролетарском районе до конца года будет благоустроено 9 дворовых территорий. Речь идет о дворах домов №17, №28А и №31 по улице Веселовского, №5, №14 и №15 по улице Семашко, №7, №11 и №15 по улице Коваленко.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев призвал провести работы так, чтобы не было стыдно перед людьми.

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Источник: adm-saransk.ru