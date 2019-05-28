В Мордовии разыскиваются подозреваемые в краже продуктов из сетевого магазина

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов разыскивают двух мужчин и женщину, которые подозреваются в краже продуктов из сетевого магазина.

Вечером 13 мая в посёлке Умет Зубово-Полянского района подозреваемые похитили из сетевого магазина, расположенного по адресу – улица Советская, продукты.

Один из подозреваемых был одет в темную ветровку с капюшоном, светлую футболку, синие джинсы и коричневые кеды с белой подошвой. Кроме того, мужчина имел при себе сумку под ноутбук. Второй подозреваемый был одет в черную футболку и штаны того же цвета. Женщина была одета в платье синего цвета на бретельках и босоножки черного цвета, на голове были очки.

Все, кто что-либо знает о личностях или же местонахождении подозреваемых, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(83458) 2-51-02, 8(83442) 38-59-31, 89997780341 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф