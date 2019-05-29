В Мордовии руководитель некоммерческой организации пойдет под суд за растрату имущества

В Мордовии предстанет перед судом руководитель некоммерческой организации, обвиняемый в растрате вверенного имущества.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в декабре 2017 года руководитель некоммерческой организации, используя служебное положение, незаконно заключил с физическим лицом договоры купли-продажи недвижимого имущества, расположенного в Лямбирском районе, по заниженной стоимости. Сумма ущерба, причиненного действиями обвиняемого организации, составила 3,24 млн рублей.

Кроме того, в период с декабря 2017 года по февраль 2018 года обвиняемый, используя служебное положение, с группой лиц по предварительному сговору совершил растрату вверенных ему денежных средств в сумме 22 тыс. рублей. Деньги руководитель некоммерческой организации потратил на покупку подарка для своего коллеги.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф