В Саранске в ДТП с участием грузовика и легковушки пострадала 44-летняя женщина

В Саранске произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого пострадала 44-летняя женщина.

Указанное происшествие произошло ранним утром 28 мая в Пролетарском районе города. По предварительной информации, 57-летний гражданин, находившийся за рулем грузовика марки КамАЗ, не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю марки «Лада-Калина», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

В результате ДТП пострадала 44-летняя пассажирка легковушки. Женщина доставлялась в ГБУЗ РМ МРЦКБ, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: 13.мвд.рф