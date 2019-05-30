В Саранске будет ограничено движение транспортных средств в районе железнодорожной станции Посоп

В Саранске в период с 31 мая по 2 июня в районе железнодорожной станции Посоп будет ограничено движение транспортных средств.

В период с 08:00 31 мая до 20:00 2 июня будет ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств на площадке с восточной стороны железнодорожной станции Посоп.

Причиной введения указанных ограничений является проведение всероссийского этапа соревнований по автозвуку RASCA.

Исключение составляют транспортные средства, задействованные в проведении соревнований, а также коммунальных и аварийных служб.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru