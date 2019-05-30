В Мордовии сотрудники Росгвардии оказали содействие сотрудникам ДПС в задержании пьяных водителей

В Мордовии сотрудники Росгвардии помогли инспекторам ДПС задержать двух пьяных автомобилистов.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Рузаевке обратили внимание на автомобиль марки ВАЗ-2114, который вилял из стороны в сторону. Информация о нарушителе была немедленно передана коллегам из ГИБДД. Транспортное средство было остановлено. За рулем автомобиля находился 27-летний парень, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

В северо-западной части Саранска наряд вневедомственной охраны заметил автомобиль марки «Мазда», который двигался с грубым нарушением ПДД. Совместно с сотрудниками ДПС машина была остановлена. 30-летний водитель иномарки был пьян.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia