В УФСИН РФ по Мордовии прошли учебно-методические сборы с психологами

В УФСИН РФ по Мордовии прошли ежеквартальные учебно-методические сборы с психологами подведомственных учреждений.

Главными целями указанных сборов стали совершенствование профессиональных умений и навыков, повышение психологической компетенции в области психологического сопровождения личного состава, осужденных, подозреваемых и обвиняемых.

Во время рассматриваемых сборов были приняты зачеты по оценке компетентности психологов психологических лабораторий в части готовности осуществления работы с кризисными состояниями. Также было проведено дополнительное занятие по профилактике развития профессиональных деструкций. Кроме того, были проведены лекции по изучению и разъяснению понятий психологического здоровья, базовых эмоциональных состояний, кризисных ситуаций в жизни человека.

Также было проведено обучение психологов приемам быстрой концентрации и интенсивности внимания, способам саморегуляции психофизиологических состояний, направленных на снижение утомляемости в период несения службы сотрудниками отделов охраны.

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Источник: 13.fsin.su