В отделе по конвоированию УФСИН РФ по Мордовии были проведены занятия со слушателями учебного центра

В отделе по конвоированию УФСИН РФ по Мордовии прошли занятия со слушателями учебного центра.

Сотрудники, имеющие большой практический стаж, подробно рассказали о работе специального подразделения уголовно-исполнительной системы по конвоированию и об объеме возлагаемых на него служебных задач.

Особое внимание было уделено специальному транспортному средству. А также организации службы караула по конвоированию.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su