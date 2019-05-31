Сотрудники МСЧ-13 ФСИН РФ организовали сбор помощи для воспитанников центра «Ясная поляна»

Сотрудники МСЧ-13 ФСИН РФ организовали добровольный сбор гуманитарной помощи для несовершеннолетних детей социально-реабилитационного центра «Ясная поляна».

В качестве подарков дети, находящиеся в указанном центре, получили одежду, канцелярские товары, игрушки, сладости и фрукты.

Представители центра провели для сотрудников учреждения экскурсию по секциям, где проживают дети, творческим комнатам, а также продемонстрировали работы воспитанников.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su