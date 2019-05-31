В Саранске ДТП унесло жизнь 30-летнего мотоциклиста

В Саранске произошло ДТП, в результате которого погиб 30-летний мотоциклист.

Происшествие произошло 31 мая, в 13:30 на улице Энергетической. По предварительной информации, 45-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки Renault, совершая левый поворот, не предоставил преимущество в движении мотоциклу марки Nanfang, вследствие чего транспортные средства столкнулись. От удара 30-летнего водителя мотоцикла отбросило на встречную полосу, где на него совершил наезд автомобиль марки Opel.

От полученных телесных повреждений мотоциклист скончался на месте ДТП.

В настоящее время проводится проверка по факту данного происшествия.

Ранее сообщалось, что в Саранске в ДТП с участием трех автомобилей пострадали два человека.

Источник: гибдд.рф