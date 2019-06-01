33-летнего жителя Саранска и его 27-летнего друга осудили за покушение на мошенничество

В Саранске суд вынес приговор в отношении двоих местных жителей, обвиняемых в покушении на мошенничество.

В марте нынешнего года 33-летний житель Саранска, отбывая наказание в исправительной колонии №18 УФСИН РФ по Мордовии, решил мошенническим путем похитить денежные средства у осужденного, находившегося в том же учреждении. Преступник пообещал пострадавшему помочь ему досрочно выйти на свободу за денежное вознаграждение в размере 1,2 млн рублей. Затем злоумышленник связался со своим 27-летним приятелем, проживающим в Саранске, и попросил его оказать содействие в совершении преступления, пообещав заплатить за это 50 тыс. рублей. Молодой человек должен был встретиться с братом потерпевшего, получить у него деньги и положить их на банковский счет инициатора злодеяния. Во время передачи денежных средств 27-летний парень был задержан.

Решением Ленинского районного суда Саранска в отношении 33-летнего преступника была избрана мера наказания в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы. 27-летний злоумышленник был приговорен к 1 году тюремного заключения.

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Источник: prokrm.ru