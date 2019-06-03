Саранск готовится к матчу России и Сан-Марино на стадионе «Мордовия Арена»

8 июня в Саранске состоится матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между командами России и Сан-Марино. Начало матча в 19:00.

Болельщиков и жителей Саранска в этот день ждет насыщенная программа, которая продлится до 23:00. Праздничные мероприятия начнутся в 12:00 на нескольких площадках города – в экопарке, в парке культуры и отдыха имени А.С. Пушкина, на набережной реки Саранки.

Мероприятия на площади Тысячелетия будут проводиться под кураторством министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ.

Уже с 5-6 июня правоохранительные органы и коммунальные службы будут функционировать в усиленном режиме для обеспечения безопасности и бесперебойной работы. Отмечается, что, по заявлению замначальника полиции по охране общественного порядка Управления МВД РФ по Саранску Алексея Илиева, все граждане, передвигающиеся по улицам, особенно в ночное время, должны иметь при себе удостоверение личности.

«По сути, это мини-чемпионат мира по футболу», - подчеркнул глава города Петр Тултаев.

Источник: adm-saransk.ru