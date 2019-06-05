В Рузаевском районе ООО «Авангард» оштрафовали за нарушение законодательства о противодействии коррупции

В Рузаевском районе прокуратура выявила нарушение законодательства о противодействии коррупции.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что директор ООО «Авангард» вопреки требованиям законодательства не направил уведомление в администрацию Трускляйского сельского поселения о трудоустройстве бывшего муниципального служащего.

Директор общества и юридическое лицо ООО «Авангард» были оштрафованы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru