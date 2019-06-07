В Мордовии состоялось расширенное координационное совещание руководителей правоохранительных органов региона

6 июня в МВД по Мордовии под председательством прокурора Александра Филимонова было проведено расширенное координационное совещание руководителей правоохранительных органов региона.

В ходе указанного совещания были рассмотрены вопросы, касающиеся взаимодействия правоохранительных органов по противодействию преступлениям и нарушениям требований законодательства в части неэффективного использования финансовых ресурсов и объектов коммунальной инфраструктуры организациями жилищно-коммунального хозяйства.

Александр Филимонов сообщил, что начало реализации в нынешнем году проекта «Жилье и городская среда» требует более пристального внимания к вопросам эффективного расходования бюджетных средств в рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан.

Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) МВД, полковник полиции Алексей Солдатов заявил, что с начала нынешнего года было выявлено в три раза больше экономических преступлений, а сумма установленного материального ущерба составила 9,6 млн рублей.

По итогам совещания был разработан комплекс мер по достижению намеченных целей и повышению результативности работы правоохранительных органов и прокурорской деятельности.

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Источник: 13.мвд.рф