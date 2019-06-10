Семья, дом которой уничтожил пожар, обращается за помощью к жителям Мордовии

Семья из посёлка Троицкий Ичалковского района, дом которой уничтожил пожар, обращается за помощью к жителям Мордовии.

Утром 7 июня дом семьи Гуровых, проживающей в указанном посёлке, охватило пламя. В течение 20 минут огонь уничтожил постройку.

Сосед помог пострадавшим выбраться из горящего дома, а также вывел бычка и вынес стиральную машину, получив при этом ожоги.

Директор ООО «Троицкое» предоставил семье Гуровых необходимые на первое время вещи и дом для временного проживания.

Стоит отметить, что забрать документы пострадавшие не успели.

Подробная информация о том, каким образом можно помочь семье Гуровых, была размещена в паблике газеты Ичалковского района под названием «Земля и люди».

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Источник: vk.com/land_ichalki