На некоторых улицах Саранска 12 июня будет ограничено движение транспортных средств

12 июня на некоторых улицах Саранска будет ограничено движение транспортных средств.

В период с 08:00 до 16:00 12 июня стоянка транспортных средств будет запрещена на улице М. Расковой (участок от ул. Ульянова до ул. Попова) и на внутриквартальном проезде (участок от магазина «Евроспар» (ул. Коваленко, 53А) до ул. Миронова).

В период с 20:00 11 июня до 23:00 12 июня движение и стоянка транспортных средств будут запрещены по следующим адресам: по ул. Советской от ул. Большевистской до ул. Рабочей, по ул. Володарского от ул. Советской до ул. Коммунистической, по пр. Ленина от ул. Советской до ул. Коммунистической, по ул. Л. Толстого от ул. Советской до ул. Коммунистической, на участке автодороги от перекрестка ул. Красноармейской и ул. Кавказской до дома № 34 по ул. Советской. Также ограничение будет действовать на парковках, прилегающих к зданиям ГАУ РМ «Ледовый дворец» (ул. Красная, 40) и ГАУ РМ «РЦСП «Старт» (ул. Московская, 12) со стороны улиц Красной, Московской, по ул. Советской, 26.

В период с 20:00 11 июня до 15:00 12 июня транспортные средства будет запрещено оставлять на парковке в районе комплекса «Парк-Отель» (ул. Красная, 4).

В период с 16:00 до 22:00 12 июня движение и стоянка транспортных средств будут запрещены по следующим адресам: по ул. М. Расковой (четная и нечетная стороны) от ул. Ульянова до пр. 50 лет Октября, на внутриквартальном проезде от магазина «Евроспар» (ул. Коваленко, 53А) до ул. Миронова.

В период с 18:00 до 23:00 12 июня указанное ограничение будет действовать по следующим адресам: по ул. Советской от ул. Пролетарской до ул. Большевистской, по ул. Большевистской (четная и нечетная стороны) от ул. Коммунистической до ул. Кавказской, по ул. Демократической от ул. Коммунистической до ул. Советской, по ул. Красноармейской от ул. Саранской до ул. Кавказской.

В период с 20:00 до 22:30 12 июня движение и стоянка транспортных будут ограничены по ул. Московской от ул. А. Невского до ул. Рабочей, а также по ул. Рабочей от ул. Коммунистической до ул. Московской.

С 15:00 до 23:00 12 июня будет организовано одностороннее движение по ул. Красноармейской от ул. Саранской до ул. Республиканской (движение в сторону ул. Республиканской).

В период с 20:00 11 июня до 09:00 12 июня будет исключена стоянка транспортных средств по ул. Советской от ул. Ботевградской до ул. Большевистской, а также на парковках, расположенных по ул. Советской и по ул. Большевистской.

С 09:00 до 10:30 12 июня будет ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств по следующим адресам: по ул. Советской от ул. Ботевградской до ул. Большевистской, по ул. Большевистской от ул. Коммунистической до ул. Кавказской (по обеим сторонам), по ул. Демократической от ул. Коммунистической до ул. Советской, по ул. Пролетарской от ул. Коммунистической до ул. Советской (по обеим сторонам), по ул. Красноармейской от ул. Саранской до ул. Кавказской.

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Источник: adm-saransk.ru