В Мордовии полицейские проводят беседы на темы безопасности детей в летние каникулы

Инспектор по делам несовершеннолетних ОП №13 (по обслуживанию Кочкуровского района) ММО МВД РФ «Лямбирский» капитан полиции Юлия Членова провела профилактическую беседу с детьми из посёлка Красноармейский.

Представительница правоохранительных органов рассказала детям о соблюдении мер безопасности на воде, а также о сохранности велосипедов.

Также сотрудница полиции напомнила детям о том, что нужно избегать безлюдных мест, нельзя разговаривать с незнакомыми людьми и садиться к ним в машину.

Отдельное внимание было уделено необходимости соблюдения ПДД. Также сотрудница полиции призвала детей быть осторожными в социальных сетях, где орудуют различные мошенники.

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Источник: 13.мвд.рф