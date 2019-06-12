В Саранске по вине пьяного автомобилиста произошло ДТП со смертельным исходом

В Саранске произошло ДТП, в результате которого погиб 22-летний молодой человек.

Происшествие произошло утром 12 июня на улице Волгоградской. По предварительной информации, 23-летний молодой человек, который находился за рулем автомобиля марки «Шевроле» в состоянии алкогольного опьянения, по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в столб.

Полученные 22-летним пассажиром автомобиля телесные повреждения оказались смертельными. Ещё две попутчицы пьяного водителя 18- и 23-летнего возраста были госпитализированы. Виновник ДТП серьезно не пострадал.

По информации «Известий Мордовий».

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