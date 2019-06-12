В Мордовии приговорили к обязательным работам автомобилиста, проломившего стену монастыря

В Ардатовском районе суд вынес приговор в отношении 22-летнего автомобилиста, который, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, проломил стену монастыря.

Утром 21 марта нынешнего года 22-летний житель посёлка Тургенево, находясь за рулем своего автомобиля марки «Киа» в состоянии алкогольного опьянения, превысив скорость в условиях тумана, выехал за пределы проезжей части и проломил бетонную стену монастыря.

Решением суда в отношении 22-летнего автомобилиста была избрана мера наказания в виде 280 часов обязательных работ с лишением права управления транспортным средством на 2 года.

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Источник: prokrm.ru