Первый заместитель прокурора Мордовии провел проверку в одной из местных колоний

11 июня первый заместитель прокурора Мордовии Александр Максимов провел проверку в исправительной колонии №7 УФСИН РФ по Мордовии.

В сопровождении первого заместителя начальника УФСИН РФ по Мордовии Павла Ломакина и исполняющего обязанности старшего помощника прокурора республики по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Максима Сидорова первым заместителем прокурора региона был произведен обход объектов коммунально-бытовой сферы учреждения, а также проверены условия содержания осужденных.

В ходе проверки особое внимание уделялось исполнению режимных требований, вопросам материально-бытового и медицинского обеспечения осужденных, привлечения их к труду.

Также читайте о том, что в Мордовии осужденный успешно защитил дипломную работу.

Источник: prokrm.ru