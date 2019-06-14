В Мордовии за одну ночь сотрудники ГИБДД задержали трех пьяных автомобилистов

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции за одну ночь задержали троих автомобилистов, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В ночь на 13 июня в Атяшево сотрудники Госавтоинспекции остановили на улице Первомайской автомобиль марки ВАЗ-211440, которым управлял 52-летний мужчина, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Спустя несколько минут, ещё один пьяный водитель был задержан в Саранске. На улице Пушкина сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль марки «Лада-Гранта» под управлением пьяного 26-летнего молодого человека.

Спустя пять минут на 64-м километре дороги, соединяющей Саранск, Ромоданово и Большое Игнатово, стражами порядка был остановлен автомобиль марки ВАЗ-2106, за рулем которого находился 46-летний мужчина, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

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Источник: гибдд.рф