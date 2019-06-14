В Чамзинском районе директора одной из местных организаций оштрафовали за нарушение трудового законодательства

В Чамзинском районе директора одной из местных организаций привлекли к ответственности за нарушение трудового законодательства.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что гражданка А. осуществляла трудовую деятельность в ООО «Волна А» в качестве продавца без официального трудоустройства.

В отношении директора ООО «Волна А» была избрана мера административного наказания в виде штрафа, размер которого составил 10 тыс. рублей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

Также читайте о том, что жительница Кочкуровского района подозревается в ограблении своей соседки.

Источник: prokrm.ru