В Мордовии заключили под стражу 45-летнего автомобилиста, сбившего двух подростков

В Мордовии был заключен под стражу 45-летний автомобилист, который сбил двух подростков.

Происшествие произошло поздним вечером 11 июня в селе Лямбирь. 45-летний гражданин, находясь за рулем своего автомобиля марки «Лада-Приора» в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по улице Спортивной, совершил наезд на двух подростков 16- и 14-летнего возраста, которые были на обочине и ремонтировали мотоцикл марки Futong.

От полученных телесных повреждений 16-летний парень скончался на месте происшествия. 14-летний пострадавший доставлялся в ДРКБ №1 города Саранск, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Лямбирский районный суд избрал в отношении 45-летнего автомобилиста меру пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: гибдд.рф