В Мордовии заместитель главы сельского поселения пойдет под суд по обвинению в мошенничестве

В Мордовии заместитель главы администрации сельского поселения пойдет под суд по обвинению в совершении служебного подлога и мошенничества.

Обвиняемая, занимая должность заместителя главы администрации одного из сельских поселений Торбеевского района, изготавливала справки, содержащие ложные сведения о том, что её дочь является безработной. В действительности дочь женщины официально трудоустроена в коммерческом предприятии. На основании указанных справок внучка обвиняемой в период с января 2011 года по июнь минувшего года была освобождена от оплаты стоимости питания в школьной столовой.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемой находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru