В одном из детских лагерей Мордовии 11-летний мальчик выпал из окна

В одном из детских лагерей Мордовии серьезно пострадал 11-летний мальчик.

Указанный инцидент произошел 12 июня на территории детского лагеря «Орбита», расположенного в Большеберезниковском районе. Во время тихого часа 11-летнему мальчику не спалось. Ребенок играл в компании других детей, которые также не захотели ложиться спать. В определенный момент 11-летний мальчик выпал из окна третьего этажа.

На обе руки пострадавшего наложили гипс. Другие части тела в результате падения не были повреждены.

По информации «Известий Мордовии».

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