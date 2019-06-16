Спортсменка из Мордовии одержала победу на чемпионате России по спортивной ходьбе

Спортсменка из Мордовии стала победительницей чемпионата России по спортивной ходьбе.

Спортсменка из Мордовии Клавдия Афанасьева одержала победу на чемпионате России по спортивной ходьбе на дистанции 50 км. Представительница Мордовии показала результат 3 часа 57 минут и 7 секунд. Клавдия Афанасьева стала первой российской спортсменкой, которой понадобилось менее четырех часов, чтобы пройти 50 километров.

Мировой рекорд на рассматриваемой дистанции ранее установила спортсменка из Китая Лю Хун, которая прошла 50 километров за 3:59.15.

Также читайте о том, что в Саранске прошло первенство по дартсу среди инвалидов по зрению.

Источник: sport-express.ru