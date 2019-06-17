Административная комиссия Саранска ведет борьбу с нарушением правил торговли и благоустройства

Административная комиссия Саранска привлекла к ответственности трех должностных лиц, одного индивидуального предпринимателя и девять физических лиц.

За торговлю в неустановленных местах были наложены штрафные санкции на четырех физических лиц в совокупном размере 12 тыс. рублей.

За отсутствие восстановления благоустройства территории, асфальтового и иного твердого покрытия после производства строительных, земляных и дорожных работ были наложены штрафные санкции на должностное лицо в размере 15 тыс. рублей и физическое лицо в размере 2,5 тыс. рублей.

За производство земляных работ, связанных с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий без разрешения, были наложены штрафные санкции на должностное лицо в размере 15 тыс. рублей и трех физических лиц по 2,5 тыс. рублей на каждого.

За размещение объявлений, информационных материалов, нанесение надписей, графических изображений в местах, которые не предназначены для этих целей, были наложены штрафные санкции на индивидуального предпринимателя, должностное лицо и физическое лицо в совокупном размере 6 тыс. рублей.

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Источник: adm-saransk.ru