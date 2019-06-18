В Мордовии были задержаны водитель мопеда и мотоциклист, которые отправились в путь в состоянии опьянения

В Мордовии за один день сотрудники Госавтоинспекции задержали двух пьяных водителей.

Утром 17 июня в селе Ширингуши Зубово-Полянского района сотрудники Госавтоинспекции остановили на улице Пионерской мопед марки «Орион». Транспортным средством управлял 55-летний мужчина, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Спустя несколько часов, в селе Теньгушево сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен мотоцикл марки ИЖ под управлением 22-летнего молодого человека, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее оба задержанных водителя привлекались к ответственности по причине управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

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Источник: гибдд.рф