В УФСИН РФ по Мордовии было проведено практическое занятие с начальниками учреждений

На базе исправительной колонии №2 УФСИН РФ по Мордовии было проведено практическое занятие с начальниками учреждений.

В рамках указанного занятия были отработаны вопросы по организации пропуска транспортных средств на территорию учреждения, порядку передачи транспортного средства под надзор сотруднику, назначенному для его сопровождения на территории учреждения, порядку проведения погрузочных (разгрузочных) работ, порядку проведения досмотра транспортных средств и порядку их пропуска через контрольно-пропускной пункт.

Также отдельное внимание было уделено порядку проведения негласных проверок пропускного режима на контрольно-пропускных пунктах по пропуску людей и транспорта.

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Источник: 13.fsin.su