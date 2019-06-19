В СИЗО-2 УФСИН РФ по Мордовии была доставлена икона Матроны Московской

В следственном изоляторе №2 УФСИН РФ по Мордовии сотрудники учреждения, члены их семей, ветераны, а также осужденные отряда по хозяйственному обслуживанию получили возможность поклониться и приложиться к чудотворной иконе святой православной блаженной Матроны Московской.

Икона была доставлена по благословению настоятеля православного храма Владимирской иконы Божией Матери.

Перед иконой был совершен молебен, по окончании которого все присутствующие смогли приложиться к святыне.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su